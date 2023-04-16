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21:57, 16 апреля 2023Экономика

США заявили о стабилизации ситуации после банкротства SVB

В Минфин США заявили о стабилизации оттока средств из банков после банкротства SVB

Фото: Li Jianguo / Globallookpress.com

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank (SVB), «стабилизировали» отток средств из банковской системы. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

Йеллен отметила, что министерство финансов продолжает внимательно следить за происходящим. Также она подчеркнула, что приложенные ведомством усилия в целом успокоили ситуацию.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. Он находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов. В прошлом году SVB оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

После закрытия Silvergate Bank инвесторы на фоне обеспокоенности на рынке начали стремительную продажу отраслевых акций — в частности, они начали избавляться от акций банков-аналогов SVB. Помимо этого, в марте клиенты SVB начали снимать со счетов большое число средств, из-за чего банк принял экстренные меры.

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Екатерина Подвигина
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