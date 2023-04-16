В Европе назвали неизбежным соперничество США и Китая

Глава ЕЦБ Лагард: соперничество США и КНР неизбежно, но разъединение экономик недопустимо

Соперничество между Пекином и Вашингтоном неизбежно, но ни в коем случае нельзя допустить разъединения стран в экономической сфере, считает глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее слова передает ТАСС.

«Неизбежно, что эти две крупные экономики сталкиваются друг с другом. Я очень надеюсь на то, что у них может быть диалог. Мы не можем игнорировать друг друга, а торговля не должна быть конфронтационной», — подчеркнула Лагард. По ее мнению, конфликта можно избежать.

Она также отметила, что усиление давления на страны, чтобы они выбирали между США и КНР, приведет к экономическому спаду, масштабы которого пока невозможно предсказать. Лагард добавила, что «разъединение и подобная двуполяризация» усугубят проблему бедности. «Так что я думаю, этого следует избегать всеми силами», — заключила она.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о высокой напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом он указал, что американская сторона хотела бы улучшить отношения между странами.