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23:16, 10 апреля 2023Мир

Белый дом оценил напряженность в отношениях с Китаем

Белый дом заявил, что напряженность в отношениях США и Китая высока
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил напряженность в отношениях США и Китая. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил Кирби, «напряженность, определенно, находится на высоком уровне». «Мы хотели бы, чтобы эти отношения стали лучше», — добавил он.

Представитель Белого дома отметил, что президент США Джо Байден ждет возможности провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и намерен сделать это «в подходящее время». Кроме того, США прорабатывают возможность визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, а также обсуждают с Пекином возможные поездки американских министров финансов и торговли.

Ранее замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов оценил вероятность военного конфликта Китая и США вокруг Тайваня в этом десятилетии. Вспышки напряженности между Китаем и США вокруг Тайваня не являются смертельно опасными, однако есть вероятность, что КНР ответит полномасштабным ударом, если американская администрация не сменит курс, отметил он.

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Марина Совина
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