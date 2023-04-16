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13:22, 16 апреля 2023Мир

В США заявили об ошибке в развитии системы вооружения

Бывший советник Пентагона: власти США ошиблись в развитии системы вооружения

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что власти США допустили ошибку в развитии системы вооружения. Это стало заметно на фоне ситуации в Украине, заявил он в интервью журналистке Натали Брунелл.

«Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. Мы все еще строим надводные флоты, авианосные боевые группы, мы все еще создаем большие громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения, слишком тяжелы для подъема», — посетовал он. Вместе с тем Макгрегор отметил, что мир больше так не воюет. Конфликт на Украине, убежден он, меняет взгляд на вещи.

Макгрегор также добавил, что оборонная защита в США стала основным интересом тех элит, которые вложились в вооружение армии. Он считает, что для построения нормальных отношений с Россией американским властям стоит перестать рассматривать ее через призму холодной войны, принимая страну за прежний Советский Союз.

Ранее офицер ВМС США в отставке Байрон Кинг написал, что Вашингтону необходимо готовиться к катастрофе и геополитическому поражению из-за неминуемой победы России в военных действия на Украине.

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Елена Апазиди
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