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18:57, 16 апреля 2023Мир

В Британии оценили запрет Польши и Венгрии на импорт зерна с Украины

Express: страны ЕС бросили Украину в тяжелое время, отказавшись от импорта зерна

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Отказ Польши и Венгрии от ввоза украинского зерна пришелся на тяжелый для Киева период. С такой оценкой выступили журналисты британского издания Express.

Отмечается, что подобное решение стран ЕС поставило украинских фермеров в «самое сложное положение».

«Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в трудное положение», — говорится в статье.

По словам авторов, руководства этих стран приняли такое решение, поскольку их собственное сельское хозяйство приходило в упадок из-за внешних поставок.

Между тем, отмечается, что фермеры соседних западных государств также отмечали проблемы из-за того, что украинское зерно поступает в больших объемах, что создает избыток на рынке и обрушивает цены.

Ранее правительство Болгарии выдвинуло предложение о временном запрете на поставки зерна с Украины. Министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев считает, что необходимо защищать интересы страны. Это особенно важно, поскольку запрет импорта зерна в двух соседних странах увеличит количество продовольствия на территории Болгарии. Уже к 18 апреля планируется собрать всю необходимую информацию и обсудить вопрос с президентом.

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Елена Апазиди
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