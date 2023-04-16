Власти Болгарии обсудят временный запрет на поставки зерна с Украины

Власти Болгарии обсудят временный запрет на импорт зерна с Украины

Власти Болгарии обсудят идею временного запрета на поставки зерна с Украины по примеру Польши и Венгрии. Об этом заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев в эфире национального радио, его слова приводит ТАСС.

«Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится», — объяснил министр, сообщив, что ожидает доклады о юридической составляющей запретов на импорт, введенный в Венгрии и Польше.

Гечев предположил, что к 18 апреля министерство экономики соберет информацию, необходимую для принятия решения, и обсудит такую возможность с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Ранее в апреле Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда. До этого переработку и продажу прибывшего с Украины зерна запретило Министерство сельского хозяйства Словакии.

В начале апреля премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, а цены на энергию и удобрения повышаются.

В Еврокомиссии назвали односторонние запреты Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины неприемлемыми, подчеркнув, что торговая политика Евросоюза — это «исключительная компетенция всего сообщества».