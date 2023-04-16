Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:18, 16 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заметили неверие Запада в возможность возвращения Крыма

Экс-министр обороны Украины посетовал на неверие Запада в возможность возвращения Крыма

Фото: Nadia Fsnk / Unsplash

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк указал на неверие Запада в возможность возвращения Крыма Киевом. Его цитирует «Московский комсомолец».

По словам Загороднюка, большое количество западных аналитиков, журналистов и политиков «пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу», что является серьезным вызовом для Украины.

Экс-министр добавил, что «это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской власти». Загороднюк также указал, что без поддержки Запада Киев не сможет вернуть Крым в состав Украины.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что у Украины нет шансов захватить Крым. «Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и "американский путь"... Я вас умоляю!» — сказал полковник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили о большом пасхальном обмене пленными с Россией
Благодатный огонь в самолете Москва — Санкт-Петербург попал на видео
В США обновили арсенал за счет Украины
Украинский боксер раскритиковал Усика за его высказывания
В Минобороны сообщили о переброске Ту-22М3 и Ту-95МС Тихоокеанского флота
Министр по делам религии Пакистана погиб в автокатастрофе
Собчак раскритиковали за поздравление Пугачевой с днем рождения
На Украине заметили неверие Запада в возможность возвращения Крыма
Синоптик заявил о возвращении тепла в Москву
Холлоуэй победил британца и вошел в историю UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.