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13:42, 11 апреля 2023Россия

Аксенов ответил на планы Украины по контрнаступлению на Крым

Аксенов заявил о готовности к возможному контрнаступлению Украины на Крым

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия готова к возможному контрнаступлению Украины на Крым. Об этом, реагируя на планы Киева захватить полуостров, заявил глава российского региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — написал Аксенов.

Политик назвал правильным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к нему, подчеркнув, что они не обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Полуостров должен был подготовиться к любому развитию событий и сделал это, заявил Аксенов.

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По мнению главы Крыма, российские военные выстроили современную и глубоко эшелонированную оборону. Подобная работа по обеспечению Вооруженных сил (ВС) России продолжает проводиться, сил для этого более чем достаточно, уверен он.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступательные действия ВСУ на фронте могут начаться в ближайшие недели. В вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, заметил американский политик.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что у Украины есть несколько планов анонсированного контрнаступления.

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Анастасия Шейкина
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