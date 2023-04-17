Объявленный в розыск мэр из Приморья нашелся в зоне СВО

Объявленный в розыск мэр Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне СВО

Глава Большого Камня в Приморском крае Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск, заявил, что находится в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он поделился, что давно принял решение отправиться на фронт, но «острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных».

В марте в СУСК Приморья заявили о возбуждении уголовного дела на Абушаева, ранее возглавлявшего Надеждинский район края. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества участвующего в специальной военной операции (СВО) депутата Госдумы Сергея Сокола. В президентском указе отмечается, что депутат был награжден за самоотверженность, проявленную при выполнении важных государственных задач.

Ранее сообщалось, что другому депутату — Адаму Делимханову — Путин присвоил звание Героя России. Делимханова также наградили за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.

