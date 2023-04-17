Премьер Украины сообщил о планах Канады передать Киеву российский Ан-124

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада передаст Киеву Ан-124 российской авиакомпании

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и передаст Киеву самолет Ан-124 российской авиакомпании. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, ожидается новый пакет антироссийских санкций от Оттавы. В частности, против российской компании «Волга-Днепр», которой принадлежит Ан-124. Кроме того, санкции против 120 юридических и физических лиц ввели США.

Ранее Денис Шмыгаль призвал канадских предпринимателей инвестировать в экономику республики и помочь в ее восстановлении. Он отметил, что есть перспективы реализации выгодных проектов в агросекторе, энергетике и военно-промышленном комплексе. В частности, планируется строительство новых атомных энергоблоков.