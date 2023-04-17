Российские парламентарии решили не публиковать информацию о доходах

«Ведомости»: Госдума и Совфед решили не раскрывать сведения о своих доходах в любом виде

Госдума и Совет Федерации откажутся раскрывать сведения о доходах депутатов и сенаторов даже в обобщенном виде, под ним будет предложено понимать информацию о том, что все, кто должен был, сдали свои декларации. Об этом со ссылкой на источники в обеих палатах парламента пишут «Ведомости».

В прошлые годы российские парламентарии публиковали сведения в середине месяца, как правило, в пятницу в период с 14 по 16 апреля. Согласно законодательству, информация должна быть обнародовала в течение 14 рабочих дней после 1 апреля.

Собеседник издания в аппарате ГД подчеркнул, что изданный в конце декабря указ президента Владимира Путина освобождает депутатов и сенаторов от такой обязанности. Поэтому у нижней палаты парламента нет планов по публикации каких-либо дополнительных сведений, причем речь идет обо всех народных избранниках, а не только о тех, кто откомандирован в зону боевых действий.

Другой собеседник из Госдумы рассказал, что обобщенной информацией, про которую говорилось в указе, можно считать заявления руководителя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршбы и вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева о том, что депутаты и сенаторы сдали декларации в срок.

В свою очередь член комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах Ирина Кожанова рассказала, что сведения о доходах сенаторов в обобщенном виде будут опубликованы до 30 апреля. Какие именно это будут сведения, она не уточнила.

Источник РИА Новости в Совфеде подтвердил, что не опубликовано будет ничего. Таким образом, единственной доступной информацией останется заявление вице-спикер Совфеда Юрия Воробьева о том, что все сенаторы подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год.

