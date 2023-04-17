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10:49, 17 апреля 2023Ценности

Популярная певица пришла на Coachella в оголяющем грудь белье

Певица Мэдисон Бир пришла на фестиваль Coachella в оголяющем грудь вязаном белье

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / Getty Images

Американская певица и модель Мэдисон Бир посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует Vogue.

24-летняя исполнительница пришла на концерты в наряде черного цвета, который состоял из вязаного бюстгальтера и коротких шортов с завышенной линией талии. На размещенных кадрах видно, что белье также частично оголяло грудь знаменитости. При этом в качестве обуви она выбрала ковбойские сапоги, а из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки и серьги-кольца.

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Вдобавок популярный инфлюэнсер сделала макияж в нюдовых оттенках и распустила волосы. Кроме того, образ телезвезды дополнили высокие гетры в тон одежды и множество браслетов с подвеской.

В мае 2020 года Мэдисон Бир также прошлась по улице в бюстгальтере во время режима самоизоляции. На опубликованных кадрах певица была запечатлена на улице в бюстгальтере желтого цвета и голубых джинсах с завышенной талией. В ее руках также была сумка Louis Vuitton и пакет с едой из местного ресторана Rande Gerber's Cafe Habana, а на лице — черная защитная маска.

Мэдисон Бир прославилась после того, как канадский певец Джастин Бибер обратил внимание на видео, на котором она поет его композицию. Исполнитель написал о ее кавере в одной из своих социальных сетей, после чего Бир заключила контракт со звукозаписывающей компанией Island Def Jam.

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Майя Пономаренко
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