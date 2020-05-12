Популярная певица прошлась по улице в бюстгальтере во время режима самоизоляции

Популярная певица и модель Мэдисон Бир (Madison Beer) прошлась по городу Малибу, штат Калифорния, в откровенном наряде во время режима самоизоляции, введенном на фоне пандемии коронавируса. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 21-летняя R'n'B-исполнительница запечатлена на улице в бюстгальтере желтого цвета и голубых джинсах с завышенной талией. В ее руках также была сумка Louis Vuitton и пакет с едой из местного ресторана Rande Gerber's Cafe Habana, а на лице — черная защитная маска.

Фото опубликовано @madsbrr

Мэдисон Бир прославилась после того, как канадский певец Джастин Бибер обратил внимание на видео, на котором она поет его композицию. Исполнитель написал о ее кавере в одной из своих социальных сетей, после чего Бир заключила контракт с звукозаписывающей компанией Island Def Jam. Помимо музыкальной карьеры, она работает моделью и ведет страницу в Instagram, где на нее подписаны 18 миллионов человек.

В мае модель с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу опубликовала ролик в откровенном бикини, находясь в изоляции. Она станцевала около бассейна вместе с певцом Mechie So Crazy в леопардовом бикини и платке на бедрах.

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