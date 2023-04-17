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18:23, 17 апреля 2023Культура

Эскиз к картине Шагала продали за рекордную сумму

Эскиз к масштабной картине «Воскрешение» Марка Шагала продали за 177 миллионов рублей

Фото: Artinvestment.ru

Эскиз к масштабной работе «Воскрешение» художника Марка Шагала продали за 177 миллионов рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Данная сделка стала рекордной для торгов «Первые имена» аукционного дома Artinvestment.ru, в ходе которого произведение ушло с молотка. Сама картина «Воскрешение», написанная в 1948 году, хранится в центре Жоржа Помпиду в Париже.

Эскиз считается редким, поскольку полотна Шагала 1940-х годов нечасто появляются на аукционах. «За многие лоты была активная борьба, за некоторые боролись даже пять-семь человек одновременно. Ушла работа Шагала — уникальная вещь, способная, украсить не только частную коллекцию, но и музей. Мы видим, что интерес к действительно стоящим предметам искусства есть и люди готовы бороться за шедевры даже в непростые времена», — поделился руководитель Artinvestment.ru Егор Молчанов.

В марте текущего года картину британского уличного граффити-художника Бэнкси (Banksy) под названием «Соберись с духом!» продали за два миллиона 32 тысячи долларов (почти 157 миллионов рублей). Полотно ушло с молотка в три раза дороже первоначальной стоимости (около 600 тысяч долларов).

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Сергей Равин
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