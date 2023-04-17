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17:43, 17 апреля 2023Ценности

Стала известна цена кольца Ольги Бузовой с бриллиантом в десять каратов

Певица Ольга Бузова купила себе кольцо с бриллиантом за 3,5 миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стала известна цена кольца с бриллиантом, которое купила для себя российская певица и телеведущая Ольга Бузова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что артистка приобрела данное ювелирное изделие с драгоценным камнем в десять каратов за несколько миллионов рублей. «Исходя из огранки, формы камня, скорее всего, его стоимость не менее 3,5 миллиона [рублей]», — пояснил ювелир Михаил Погуляев.

Известно, что ранее знаменитость появилась в данном украшении на музыкальном фестивале «Nовый МузОN», где показала его на камеру. При этом исполнительница подчеркнула, что данный подарок ей преподнес не поклонник, а она сама.

Ранее Бузова рассказала журналистам о своем резком похудении. Поп-исполнительница призналась, что за последние недели неожиданно сбросила несколько килограммов. По ее словам, сейчас она носит 34-й российский размер одежды вместо привычного 38-го.

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Карина Черных
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