В Минфине рассказали о последствиях изменения нефтяных налогов для бюджета

Минфин: эффект для бюджета от изменения экспортной пошлины нефти будет незначительным

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал, что эффект изменения расчета экспортной пошлины на нефть для федерального бюджета России будет незначительным. Его слова приводит ТАСС.

В Госдуме прошли первое чтение поправки в закон «О таможенном тарифе», которые позволят Минфину ограничить размер дисконта основного экспортного сорта нефти Urals к эталонному сорту Brent при расчете экспортной пошлины.

Последствием принятия этого законопроекта будет введение новых правил определения котировок Urals при расчете вывозных таможенных пошлин. Вне зависимости от реальной стоимости российской нефти на рынке Минфин будет исходить из того, что скидка на Urals по сравнению с Brent составляет 28 долларов за баррель (с 15 апреля по 14 мая), а затем дисконт снизится до 25 долларов за баррель (с 15 мая по 14 июня).

Таким образом, от нефтяных компаний потребуют либо найти способ продавать нефть дороже, либо платить в бюджет такие суммы, словно цена на нефть выше, чем в реальных сделках.

Ранее аналогичное решение было принято для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза. Изменения в формулах этих нефтяных налогов вступили в силу с апреля. По мнению Сазанова, поступления в бюджет от ограничения дисконта Urals при расчете НДПИ будут гораздо больше, чем от такого же решения в отношении экспортной пошлины.