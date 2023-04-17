Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:46, 17 апреля 2023Экономика

В Минфине рассказали о последствиях изменения нефтяных налогов для бюджета

Минфин: эффект для бюджета от изменения экспортной пошлины нефти будет незначительным
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал, что эффект изменения расчета экспортной пошлины на нефть для федерального бюджета России будет незначительным. Его слова приводит ТАСС.

В Госдуме прошли первое чтение поправки в закон «О таможенном тарифе», которые позволят Минфину ограничить размер дисконта основного экспортного сорта нефти Urals к эталонному сорту Brent при расчете экспортной пошлины.

Последствием принятия этого законопроекта будет введение новых правил определения котировок Urals при расчете вывозных таможенных пошлин. Вне зависимости от реальной стоимости российской нефти на рынке Минфин будет исходить из того, что скидка на Urals по сравнению с Brent составляет 28 долларов за баррель (с 15 апреля по 14 мая), а затем дисконт снизится до 25 долларов за баррель (с 15 мая по 14 июня).

Таким образом, от нефтяных компаний потребуют либо найти способ продавать нефть дороже, либо платить в бюджет такие суммы, словно цена на нефть выше, чем в реальных сделках.

Ранее аналогичное решение было принято для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза. Изменения в формулах этих нефтяных налогов вступили в силу с апреля. По мнению Сазанова, поступления в бюджет от ограничения дисконта Urals при расчете НДПИ будут гораздо больше, чем от такого же решения в отношении экспортной пошлины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой
В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера
Shein обругали в сети за продажу шорт в виде трусов
США оценили приговор Кара-Мурзе
Обнаружен механизм развития болезни Альцгеймера
Двухметровая акула-нянька укусила туристку на Мальдивах и попала на видео
Собака покусала двух пытавшихся задержать ее хозяина российских полицейских
ЦБ предсказал ускорение инфляции в России
Волочкова пожаловалась на «подставу» на интервью с известной журналисткой
Известный театральный режиссер назвал отличительное качество москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.