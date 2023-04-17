В России электричка насмерть сбила шедшую в школу девочку

В Челябинской области девочка погибла по пути в школу, ее сбила электричка

В Карталинском районе Челябинской области девочка погибла по пути в школу. Ее сбила электричка, сообщает Telegram-канал «Картновости» со ссылкой на местного депутата Игоря Рахмангулова.

ЧП произошло в российском поселке Джабык. Через этот населенный пункт проходит железная дорога, и детям приходится переходить железнодорожную колею по пути в школу, уточняет канал.

Девочка умерла на месте от полученных травм. К месту происшествия выехали сотрудники прокуратуры.

Ранее в Подмосковье поезд насмерть сбил возвращавшуюся со свидания девятиклассницу. Девочка зацепилась рюкзаком за проходившую электричку, она погибла на месте.