Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:23, 17 апреля 2023Моя страна

В Омской области пройдет фестиваль сибирской культуры

Под Омском с 16 по 18 июня пройдет фестиваль сибирской культуры при участии пяти регионов

Кадр: страница «Музей-заповедник «Старина Сибирская» во «ВКонтакте»

С 16 по 18 июня в поселке Большеречье Омской области во второй раз пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области, мероприятие состоится при участии представителей пяти регионов.

По словам директора омского государственного центра народного творчества Виктории Багринцевой, главная цель культурно-познавательного проекта — знакомство с традициями сибирской культуры в интерактивном формате. «Фестиваль уже включен в национальный календарь событий федерального проекта "Время отдыхать в России"» — добавляет директор.

Материалы по теме:
«Самое вкусное событие года» Как жителей самого северного города России приучали к деликатесам
«Самое вкусное событие года»Как жителей самого северного города России приучали к деликатесам
1 июля 2019
Кровь и рога Тенегын, кэтыран и кишки: тест на знание деликатесов северной кухни
Кровь и рогаТенегын, кэтыран и кишки: тест на знание деликатесов северной кухни
29 июня 2019
Кидать панты Что должен попробовать турист на Крайнем Севере
Кидать пантыЧто должен попробовать турист на Крайнем Севере
29 июня 2019

В мероприятии примут участие гости из Тюмени, Новосибирска, Перми, Алтайского края и почти всех муниципалитетов Омской области. В рамках фестиваля пройдут конкурсы по урало-сибирской росписи «Разживка» и мастеров народного костюма «Троицкие смотрины», а также ремесленная ярмарка «Город мастеров».

Гости мероприятия смогут попробовать блюда сибирских народов, побывать на выступлении больших сибирских хороводов, концерте «Душа России» и фестивале мужских ремесел.

Ранее сообщалось, что в Казани летом пройдет XVI Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Отмечается, что в этом году он будет посвящен театрам народов Северного Кавказа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.