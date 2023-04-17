В Омской области пройдет фестиваль сибирской культуры

Под Омском с 16 по 18 июня пройдет фестиваль сибирской культуры при участии пяти регионов

С 16 по 18 июня в поселке Большеречье Омской области во второй раз пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области, мероприятие состоится при участии представителей пяти регионов.

По словам директора омского государственного центра народного творчества Виктории Багринцевой, главная цель культурно-познавательного проекта — знакомство с традициями сибирской культуры в интерактивном формате. «Фестиваль уже включен в национальный календарь событий федерального проекта "Время отдыхать в России"» — добавляет директор.

В мероприятии примут участие гости из Тюмени, Новосибирска, Перми, Алтайского края и почти всех муниципалитетов Омской области. В рамках фестиваля пройдут конкурсы по урало-сибирской росписи «Разживка» и мастеров народного костюма «Троицкие смотрины», а также ремесленная ярмарка «Город мастеров».

Гости мероприятия смогут попробовать блюда сибирских народов, побывать на выступлении больших сибирских хороводов, концерте «Душа России» и фестивале мужских ремесел.

Ранее сообщалось, что в Казани летом пройдет XVI Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Отмечается, что в этом году он будет посвящен театрам народов Северного Кавказа.

