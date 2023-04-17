Стилист Рогов назвал вечно модную одежду

Стилист Рогов назвал вечно модными плащ Burberry и кроссовки Triple S Balenciaga

Российский стилист Александр Рогов назвал вечно модную одежду. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале, который насчитывает более 120 тысяч подписчиков.

По словам эксперта в сфере стиля, актуальность сохранят такие предметы гардероба, как твидовый жакет марки Chanel, пальто teddy bear Max Mara, плащ Burberry, кожаная куртка Acne и поло Lacoste. В то же время популярности не утратят туфли бренда Christian Louboutin и кроссовки Triple S Balenciaga, отметил он.

Что касается аксессуаров, то, по его словам, в тренде останутся сумка Birkin Hermès, ремень GG Marmont Gucci и очки Ray-Ban, заявил автор поста, сопроводив свою подборку снимками указанных вещей.

Ранее Рогов также назвал россиянкам самое модное платье весны 2023 года. Модный эксперт заявил, что актуальность обрели платья-комбинации различных фасонов и цветов. «Тренд сезона — провокационное платье-комбинация. Создаем слои и миксуем нежность, провокацию со спортом и базой», — подчеркнул специалист.