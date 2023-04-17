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12:31, 17 апреля 2023Ценности

Стилист Рогов назвал самое модное платье весны

Российский стилист Александр Рогов назвал комбинацию самым модным платьем весны 2023 года

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам самое модное платье весны 2023 года. Пост на эту тему он опубликовал в личном Telegram-канале, который насчитывает 120 тысяч подписчиков.

Модный эксперт заявил, что актуальность обрели платья-комбинации различных фасонов и цветов. «Тренд сезона — провокационное платье-комбинация. Создаем слои и миксуем нежность, провокацию со спортом и базой», — подчеркнул специалист.

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Вдобавок инфлюэнсер свое высказывание снимками с прошедших показов таких именитых брендов, как Nensi Dojaka, Versace, JW Anderson, а также Prada, Ann Demeulemeester и других марок.

Плюс ко всему в марте стилист Александр Рогов также показал россиянкам самую модную обувь текущей весны. По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут туфли с необычным каблуком.

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Майя Пономаренко
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