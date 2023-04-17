Стилист Рогов назвал самое модное платье весны

Российский стилист Александр Рогов назвал комбинацию самым модным платьем весны 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам самое модное платье весны 2023 года. Пост на эту тему он опубликовал в личном Telegram-канале, который насчитывает 120 тысяч подписчиков.

Модный эксперт заявил, что актуальность обрели платья-комбинации различных фасонов и цветов. «Тренд сезона — провокационное платье-комбинация. Создаем слои и миксуем нежность, провокацию со спортом и базой», — подчеркнул специалист.

Вдобавок инфлюэнсер свое высказывание снимками с прошедших показов таких именитых брендов, как Nensi Dojaka, Versace, JW Anderson, а также Prada, Ann Demeulemeester и других марок.

Плюс ко всему в марте стилист Александр Рогов также показал россиянкам самую модную обувь текущей весны. По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут туфли с необычным каблуком.