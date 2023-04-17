На Бродвее состоялся последний показ мюзикла «Призрак оперы» спустя 35 лет после премьеры

На сцене театра «Маджестик» в Нью-Йорке состоялся последний показ мюзикла «Призрак оперы». Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, постановка была показана на сцене бродвейского театра 13 981 раз в течение 35 лет со дня премьеры. Сообщается, что на последний показ спектакля были приглашены артисты, исполнившие роли в оригинальной постановке в 1988 году.

Автор мюзикла Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что посвятил последний показ постановки своему 43-летнему сыну Николасу, скончавшемуся от рака три недели назад. «То, что только что произошло, по-настоящему удивительно», — отметил композитор.

Продюсер постановки Кэмерон Макинтош добавил, что спектакль однажды вернется на сцены Нью-Йорка, однако в данный момент ему необходимо «отдохнуть».

В сентябре прошлого года стало известно, что культовый бродвейский мюзикл закроют спустя 35 лет после премьеры.

Причиной закрытия постановки стал постпандемийный кризис. Зрительская аудитория Бродвея так и не восстановилась до прежних показателей. По словам представителя театра, выручка от продажи билетов на «Призрак оперы» даже не покрывает расходов на его показы.

Ранее Одесский национальный академический театр оперы и балета уволил главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича из-за его выступления в театре супруга оперной певицы Анны Нетребко в Азербайджане.