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10:00, 13 апреля 2023Культура

Одесский театр оперы уволил дирижера из-за выступления в театре мужа Нетребко

Одесский театр оперы уволил главного дирижера из-за выступления в театре мужа Нетребко
Одесский театр оперы и балета

Одесский театр оперы и балета. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одесский национальный академический театр оперы и балета уволил главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича из-за его выступления в театре супруга оперной певицы Анны Нетребко в Азербайджане. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

«Причиной прерывания контракта стало принятие господином Воличем личного, несогласованного с дирекцией театра решения о дирижировании спектаклем в Бакинской опере, где накануне произошли кадровые изменения и на должность директора был назначен Юзиф Эйвазов (муж Нетребко — прим. "Ленты.ру")», — говорится на сайте театра.

В сообщении добавили, что руководство учреждения считает недопустимым выступление Чернухо-Волича в качестве приглашенного дирижера в спектакле «Богема» Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, которое состоялось 8 апреля.

Представители учреждения также подчеркнули, что для театра невозможно продолжение трудовых отношений с сотрудниками, не имеющими четкой гражданской позиции, а потому контракт с главным дирижером досрочно прерывается.

В марте стало известно, что руководство театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке обязали выплатить российской и австрийской оперной певице Анне Нетребко 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления.

Ранее сообщалось, что украинский музыкант и дирижер, артист Национального академического симфонического оркестра Константин Старовицкий погиб в бою в Донбассе.

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Анастасия Астахова
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