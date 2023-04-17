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11:47, 17 апреля 2023Россия

Россиянин из мести зарубил лопатой хаски известной тикток-блогерши

В Башкирии мужчина зарубил лопатой хаски блогерши Васильевой из мести за съеденную курицу

Фото: Unsplash

Житель башкирского села Чуваш-Кубово из мести зарубил лопатой хаски известной тикток-блогерши Валерии Васильевой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Васильева рассказала, что ее собака случайно вырвалась из вольера и забежала к живущему напротив соседу. Как утверждает мужчина, животное съело его курицу. Это привело россиянина в ярость, в связи с чем он до смерти забил хаски острым ребром лопаты, после чего положил ее тело в пакет и выбросил в канаву.

По информации канала, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что собака умерла от многочисленных рубленых ран. «Изначально он [сосед] сообщил о том, что он застрелил собаку. А потом, когда мы записали заявление, он сказал: "Я ее не застрелил, я ее лопатой убил"», — рассказала Васильева.

Женщина не считает, что ее питомец совершил поступок, за который можно было бы убить столь жестоким образом. «Он [сосед] говорит: "Я откуплюсь, заплачу штраф и все, мне ничего не будет". Как это? Я приложу все усилия, чтобы этот человек ответил за все поступки», — заявила блогерша.

При этом в региональном МВД заявили РИА Новости, что заявление в полицию поступило не только от хозяев хаски, но и от убившего ее мужчины. По факту произошедшего проводится проверка.

Аудитория Валерии Васильевой в Tik-Tok насчитывает почти 850 тысяч человек. Блогерша специализируется на развлекательном контенте.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил в лифте 13-летнего мальчика и его щенка. На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина с кулаками бросается на питомца ребенка. Школьнику приходится взять собаку на руки и прижаться с ним к стене. В это время мужчина начинает фотографировать мальчика на свой телефон. Позже отец пострадавшего рассказал, что причина конфликта — собаки, которые сцепились друг с другом, когда ребенок зашел в кабину.

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Константин Лысяков
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