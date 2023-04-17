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11:13, 17 апреля 2023Путешествия

В российском пятизвездочном отеле охранник избил посетителя и попал на видео

SmolNarod: в пятизвездочной гостинице в Смоленске охранник избил постояльца

В российском пятизвездочном отеле в Смоленске охранник избил посетителя и попал на камеру. Видео и подробности произошедшего публикует местное издание SmolNarod.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице «Мегаполис». В начале размещенного в сети ролика показано, как двое мужчин беседуют около стойки ресепшена. Далее видно, что между постояльцем и сотрудником службы безопасности происходит словесный конфликт, после чего последний наносит гостю отеля серию ударов обеими руками по лицу и телу. Отмечается, что причина конфликта пока неизвестна.

«Охранник теперь имеет все шансы поехать в здание напротив самой гостиницы», — приводит издание комментарий из соцсетей, намекая на расположенное рядом здание СИЗО.

Ранее в марте жители Тюмени и Югры устроили скандал в самолете из-за занявшего чужое место немца. Сначала замечание иностранцу сделала жительница Тюмени, после чего между ними разгорелся конфликт. Затем в спор вступил пассажир из Югры. В итоге все трое начали громко выяснять отношения, не реагируя на замечания бортпроводников.

Валентина Процкова
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