Россияне устроили скандал из-за занявшего чужое место в самолете немца

«КП»: жители Тюмени и Югры устроили скандал в самолете из-за занявшего чужое место немца

Россияне устроили скандал в самолете из-за немца, занявшего чужое место на борту. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

Отмечается, что инцидент случился на рейсе Санкт-Петербург — Тюмень. «Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из Северной столицы, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции Тюменской области. — Когда загорелся знак, разрешающий отстегнуть ремни безопасности, житель иностранного государства решил занять более удобное место, пустовавшее рядом с ним, и пересел».

Сначала замечание иностранцу сделала жительница Тюмени, после чего между ними разгорелся конфликт. Затем в спор вступил пассажир из Югры. В итоге все трое начали громко выяснять отношения, не реагируя на замечания бортпроводников.

После посадки самолета всех трех конфликтующих отправили в отделение полиции тюменского аэропорта Рощино. Там правоохранители составили на каждого по два протокола.

Ранее в марте четверо полицейских сняли пассажирку с рейса Frontier Airlines за попытку устроить драку с попутчиком. Причина конфликта не уточняется, однако неадекватное поведение американки начали снимать на видео ее попутчики. Уточняется, что девушка начала угрожать мужчине физической расправой.