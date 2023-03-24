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16:22, 24 марта 2023Путешествия

Пассажирка самолета захотела подраться с мужчиной и расцарапала полицейского

Пассажирка самолета отказалась покидать борт и накинулась на полицейских при задержании

Кадр: @Kiramore / TikTok

Четверо полицейских сняли пассажирку с рейса Frontier Airlines за попытку устроить драку с попутчиком. Об этом пишет New York Post.

24-летняя Симона Брина Ким (Simone Bryna Kim) должна была отправиться рейсом авиакомпании Frontier Airlines из Майами в Филадельфию. Во время посадки девушка принялась спорить с другим пассажиром самолета — причина конфликта не уточняется, однако неадекватное поведение американки начали снимать на видео ее попутчики. Так, Ким начала угрожать мужчине физической расправой.

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Чтобы не допустить драки между пассажирами, бортпроводники вызвали полицию. Стражи порядка пытались вывести Ким из самолета, но она не захотела подчиняться и накинулась на офицеров: девушке удалось поцарапать одного из них, почти покусать и сбить с ног другого. В итоге дебоширку скрутили и вынесли на руках с борта четыре правоохранителя.

Отмечалось, что Ким предъявили обвинения в нанесении побоев полицейскому и сопротивлении при задержании с применением насилия. Девушку доставили в тюрьму, однако она была освобождена после внесения залога.

Ранее в марте пассажир самолета Jetstar устроил скандал из-за места и попал на видео. Бортпроводники вызвали полицию — чтобы успокоить нарушителя правоохранителям, пришлось применить электрошокер.

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Дарья Рыбак
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