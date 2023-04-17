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13:24, 18 апреля 2023Моя страна

Южноуральские строители восстановили храм в Волновахе

Строители из Челябинской области восстановили Свято-Преображенский храм в Волновахе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Южноуральские строители восстановили Свято-Преображенский храм, который расположен в Волновахе. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что церковь почти полностью разрушили во время боев. Во время рабочей поездки в город-побратим к главе региона обратился настоятель храма, отец Александр, с просьбой помочь с восстановлением объекта.

«Для меня каждая церковь — символ того, что земля живет, есть развитие и люди идут к Богу. Когда храм был разрушен, огонь уничтожил многое. И только иконы Божьей Матери остались нетронутыми. Согласитесь, это настоящее чудо», — высказался Текслер.

По словам губернатора, восстановлением храма занимались сотрудники компании «Магнитострой». Известно, что на данный момент внутри здания идут отделочные работы, в связи с чего вскоре храм сможет принять прихожан.

Ранее в апреле появилась информация о том, что в Пятигорске отметили 55-летие со дня установки памятника советскому космонавту Юрию Гагарину. К стеле, скульптором которой выступил Евгений Рукавишников, возложили цветы.

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Майя Пономаренко
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