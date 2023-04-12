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16:52, 12 апреля 2023Моя страна

В Пятигорске отметили 55-летие памятника Гагарину в честь Дня космонавтики

В Пятигорске отметили 55-летие со дня установки стелы Гагарину в честь Дня космонавтики
Пятигорск

Пятигорск. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Пятигорске отметили 55-летие со дня установки памятника советскому космонавту Юрию Гагарину. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Известно, что в торжественном мероприятии, которое провели в честь Дня космонавтики, приняли участие местные жители, внесшие вклад в дело освоения космического пространства, а также депутаты, школьники и студенты, активисты местных молодежных организаций и юнармейцы Поста №1.

Кроме того, согласно материалу, в числе почетных гостей праздника, проходившем в сквере имени Юрия Гагарина, присутствовали педагоги и юнармейцы школы № 709 города Москвы. Отмечается, что участники собрания возложили цветы к стеле, скульптором которой выступил Евгений Рукавишников, а архитектором — Виктор Безруков.

Вдобавок для собравшихся провели концерт, в ходе которого выступили различные творческие коллективы Пятигорска.

В марте сообщалось, что в Ингушетии по указу главы республики Махмуда-Али Калиматова займутся реставрацией древних памятников. В пресс-службе руководителя региона рассказали, что работа комитета будет направлена на сохранение использования, популяризацию и охрану объектов культурного наследия Ингушетии. Программа рассчитана на 20 лет.

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Майя Пономаренко
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