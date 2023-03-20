В Ингушетии займутся реставрацией древних памятников

В Ингушетии создали комитет по реставрации и охране башенных комплексов горных районов

В Ингушетии по указу главы республики Махмуда-Али Калиматова создали комитет по защите объектов и памятников культурного наследия. Об этом пишет «Интерфакс».

В пресс-службе руководителя региона рассказали, что работа комитета будет направлена на сохранение использования, популяризацию и охрану объектов культурного наследия Ингушетии. Так, в республике займутся развитием горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов — программа рассчитана на 20 лет.

«В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в горах Ингушетии находится около пяти тысяч башенных комплексов. Реставрация планируется на средства меценатов и тейпов, а также на бюджетные деньги. По данным экспертов, на восстановление всех объектов и развитие горного Джейрахского района потребуется 20 лет.

Власти республики рассматривают возможность подготовки местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации, на базе одного из образовательных учреждений региона факультета.

Ранее в декабре 2022 года сообщалось, что в Ингушетии в 2023 году появится первый национальный брендовый туристический маршрут по горам и равнинам протяженностью более 100 километров.