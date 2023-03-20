Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:45, 20 марта 2023Моя страна

В Ингушетии займутся реставрацией древних памятников

В Ингушетии создали комитет по реставрации и охране башенных комплексов горных районов

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Ингушетии по указу главы республики Махмуда-Али Калиматова создали комитет по защите объектов и памятников культурного наследия. Об этом пишет «Интерфакс».

В пресс-службе руководителя региона рассказали, что работа комитета будет направлена на сохранение использования, популяризацию и охрану объектов культурного наследия Ингушетии. Так, в республике займутся развитием горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов — программа рассчитана на 20 лет.

«В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Многоженство, строгие традиции и доброта. Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
Многоженство, строгие традиции и доброта.Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
21 мая 2021
«Вкуснее шаурмы нет нигде» Осетины восхваляют свой край каждый день. Почему в него может влюбиться каждый?
«Вкуснее шаурмы нет нигде»Осетины восхваляют свой край каждый день. Почему в него может влюбиться каждый?
17 декабря 2022

Отмечается, что в горах Ингушетии находится около пяти тысяч башенных комплексов. Реставрация планируется на средства меценатов и тейпов, а также на бюджетные деньги. По данным экспертов, на восстановление всех объектов и развитие горного Джейрахского района потребуется 20 лет.

Власти республики рассматривают возможность подготовки местных специалистов, которые могли бы принимать участие в реставрации, на базе одного из образовательных учреждений региона факультета.

Ранее в декабре 2022 года сообщалось, что в Ингушетии в 2023 году появится первый национальный брендовый туристический маршрут по горам и равнинам протяженностью более 100 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле
Жительница Мариуполя заявила об угрозах ее семье после встречи с Путиным
Volkswagen попросит одобрения на продажу завода в России
В Подмосковье учительница пожаловалась Кадырову на угрозы родителей школьника
Moschino лишился креативного директора
Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине
В российском городе жильцы обязали застройщика решить проблему с холодным жильем
Пенсионерка сломала руку в российской больнице
Пентагон выбрал австралийскую компанию для создания гиперзвукового самолета
Лавров оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.