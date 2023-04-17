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16:35, 17 апреля 2023Силовые структуры

Начальника ГИБДД Ивделя поместили в СИЗО за получение взятки

В Свердловский области арестовали до 11 июня начальника ГИБДД Ивделя за получение взятки

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Свердловской области суд арестовал начальника ГИБДД города Ивделя Максима Анисимкова за коррупцию. Об этом в понедельник, 17 апреля сообщает ТАСС.

Правоохранитель будет находиться в СИЗО до 11 июня. Его обвиняют по пунктам б,в части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Главу ГИБДД Ивделя задержали сотрудники ФСБ и МВД, уточняет «Комсомольская правда». Он согласился за вознаграждение игнорировать административные правонарушения клиентов одной из организаций, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов. Теперь мужчине грозит до 12 лет колонии.

Ранее стало известно, что на Урале полицейские из подразделения ГИБДД ОВД Ивделя спасли на трассе замерзающую семью из Сургута.

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Екатерина Власова
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