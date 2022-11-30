Сотрудники ДПС спасли замерзающих на трассе супругов и помогли починить их авто

На Урале сотрудники ДПС спасли на трассе замерзающую в 30-градусный мороз семью из Сургута

В Свердловской области полицейские из подразделения ГИБДД ОВД Ивделя спасли на трассе замерзающую семью из Сургута. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным ведомства, супружеская пара ехала из ХМАО к родственникам в Пермский край. Недалеко от Ивделя их машина сломалась: заглох двигатель и сломался гидроусилитель. На улице стоял 30-градусный мороз, но проезжающие мимо машины не останавливались либо не имели возможности помочь супругам. Однако экипаж ДПС в составе капитана полиции Максима Анисимкова и старшего лейтенанта Станислава Скачкова заметил мерзнущую семью и остановился помочь. Оказалось, что поломку невозможно исправить самостоятельно. Тогда правоохранители решили отбуксировать автомобиль до сервиса, а семью разместить в теплой гостинице. Уже на следующий день машина был исправлена, и пара смогла продолжить поездку к родным. Они поблагодарили сотрудников МВД за человечность.

«Руководитель свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков в связи с наступившими морозами поставил задачу личному составу гарнизона на регулярной основе осуществлять объезд вверенной территории, чтобы при необходимости оказывать людям необходимую помощь», — добавил полковник Горелых.