Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 30 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудники ДПС спасли замерзающих на трассе супругов и помогли починить их авто

На Урале сотрудники ДПС спасли на трассе замерзающую в 30-градусный мороз семью из Сургута

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области полицейские из подразделения ГИБДД ОВД Ивделя спасли на трассе замерзающую семью из Сургута. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По данным ведомства, супружеская пара ехала из ХМАО к родственникам в Пермский край. Недалеко от Ивделя их машина сломалась: заглох двигатель и сломался гидроусилитель. На улице стоял 30-градусный мороз, но проезжающие мимо машины не останавливались либо не имели возможности помочь супругам. Однако экипаж ДПС в составе капитана полиции Максима Анисимкова и старшего лейтенанта Станислава Скачкова заметил мерзнущую семью и остановился помочь. Оказалось, что поломку невозможно исправить самостоятельно. Тогда правоохранители решили отбуксировать автомобиль до сервиса, а семью разместить в теплой гостинице. Уже на следующий день машина был исправлена, и пара смогла продолжить поездку к родным. Они поблагодарили сотрудников МВД за человечность.

«Руководитель свердловского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков в связи с наступившими морозами поставил задачу личному составу гарнизона на регулярной основе осуществлять объезд вверенной территории, чтобы при необходимости оказывать людям необходимую помощь», — добавил полковник Горелых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
В Москву привезли главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х
Студентка заказала рубашку в сети и удивилась содержимому посылки
Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии
Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова впервые станут родителями
МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Момент смертельного массового ДТП на российской трассе показали на видео
Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян
Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность
Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.