Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 17 апреля 2023Мир

В США высказались о мирных переговорах по Украине

Замглавы Пентагона Кол: переговоры по Украине не неминуемы, конфликт будет продолжаться

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

По мнению Вашингтона, мирные переговоры по Украине пока не неминуемы, конфликт будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев. В таком ключе высказался замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол на мероприятии, организованном при содействии журнала Foreign Policy.

«Я не думаю, что переговоры неминуемы. Я полагаю, что вы, скорее всего, увидите боевые действия, которые будут продолжаться в течение еще нескольких месяцев. Думаю, скорее всего, вы увидите интенсивные боевые действия в ближайшие месяцы, поскольку обе стороны, как вы понимаете, борются за достижение преимущества на поле боя», — заявил замглавы оборонного ведомства.

Ранее Кол заявил об ограниченности ресурсов Пентагона для военной помощи Украине. В частности, в ведомстве отмечают, что на поставку истребителей F-16 Украине, о которой неоднократно просил Киев, США понадобится не менее полутора лет. «Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — признал чиновник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.