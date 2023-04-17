В США высказались о мирных переговорах по Украине

Замглавы Пентагона Кол: переговоры по Украине не неминуемы, конфликт будет продолжаться

По мнению Вашингтона, мирные переговоры по Украине пока не неминуемы, конфликт будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев. В таком ключе высказался замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол на мероприятии, организованном при содействии журнала Foreign Policy.

«Я не думаю, что переговоры неминуемы. Я полагаю, что вы, скорее всего, увидите боевые действия, которые будут продолжаться в течение еще нескольких месяцев. Думаю, скорее всего, вы увидите интенсивные боевые действия в ближайшие месяцы, поскольку обе стороны, как вы понимаете, борются за достижение преимущества на поле боя», — заявил замглавы оборонного ведомства.

Ранее Кол заявил об ограниченности ресурсов Пентагона для военной помощи Украине. В частности, в ведомстве отмечают, что на поставку истребителей F-16 Украине, о которой неоднократно просил Киев, США понадобится не менее полутора лет. «Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — признал чиновник.