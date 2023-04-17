Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 17 апреля 2023Мир

В Пентагоне заявили об ограниченности ресурсов для помощи Украине

Foreign Policy: в Пентагоне заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

В Пентагоне заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине. Об этом сообщает Foreign Policy.

В частности, в ведомстве отмечают, что на поставку истребителей F-16 Украине, о которой неоднократно просил Киев, США понадобится не менее полутора лет.

Заместитель министра обороны США Колин Каль охарактеризовал ресурсы страны, используемые для оказания Украине военной помощи, как экстраординарные. «Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — признал чиновник.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с начала работы действующей администрации президента США Джо Байдена объем военной помощи Украине превысил 33 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.