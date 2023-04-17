В Пентагоне заявили об ограниченности ресурсов для помощи Украине

Foreign Policy: в Пентагоне заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

В Пентагоне заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине. Об этом сообщает Foreign Policy.

В частности, в ведомстве отмечают, что на поставку истребителей F-16 Украине, о которой неоднократно просил Киев, США понадобится не менее полутора лет.

Заместитель министра обороны США Колин Каль охарактеризовал ресурсы страны, используемые для оказания Украине военной помощи, как экстраординарные. «Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — признал чиновник.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с начала работы действующей администрации президента США Джо Байдена объем военной помощи Украине превысил 33 миллиарда долларов.