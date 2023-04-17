Кара-Мурзу осудили на 25 лет за госизмену и фейки про ВС России

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима за госизмену и фейки

Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора. Процесс над Кара-Мурзой начался в марте и проходил в закрытом режиме из-за засекреченных материалов уголовного дела.

Следствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.