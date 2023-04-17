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17:50, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

Известный комик объяснил успех Щербакова вирусным в WhatsApp роликом

Комик Стахович рассказал, что Щербаков прославился благодаря вирусному в WhatsApp ролику

Кадр: Алексей Щербаков / YouTube

Известный участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Алексей Стахович объяснил успех коллеги, юмориста Алексея Щербакова тем, что однажды ролик с его монологом получил вирусную популярность в мессенджере WhatsApp. На эту тему он порассуждал в интервью журналисту Карену Адамяну, запись их беседы доступна на YouTube.

Стахович отметил, что мнение о том, что Щербаков пришел к популярности легко и быстро, является ошибочным. «Какой долгий и сложный путь был. Щербаков вообще долго это все делал, приносил много материала, ему отказывали», — высказался комик. По его словам, его коллега не мог даже попасть в основной эфир «Stand Up на ТНТ», но продолжал работу и в конечном итоге добился своего. «Поэтому он звезда», — отметил юморист.

Изначально, как посчитал Стахович, Щербаков был таким же смешным комиком, как все остальные. «А потом один монолог завирусился так сильно, что разорвал индустрию. Прикинь, шутку в WhatsApp перекидывали друг другу», — объяснил он. После этого у людей появилось доверие к комику, они стали положительно воспринимать его юмор, добавил Стахович. «И уже неважно, когда у человека есть доверие, что это смешно, он уже спокойно воспринимает любой его монолог», — заключил он.

В том же интервью Стахович раскрыл заработок комиков, работающих в «Stand Up на ТНТ». Он рассказал, что все юмористы на проекте зарабатывают одинаково вне зависимости от уровня популярности. По его словам, за один монолог, который выходит в эфир, комики получают 100 тысяч рублей.

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Олег Давыдов
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