Россиянка обозвала дочь твариной, избила ее в лифте и попала на видео

Kub Mash: жительница Краснодара обозвала дочь твариной и оттаскала ее за волосы в лифте

Жительница Краснодара обозвала дочь твариной и оттаскала ее за волосы в лифте. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На появившемся видеоролике видно, как девочка с матерью заходят в лифт. Россиянка хватает ребенка за руку, бьет ее лицом о зеркало и даже душит. «Посмотри на себя в зеркало! Какая у нас ты опрятная, тварина!» — кричит женщина. После потасовки женщина начинает заплетать дочери хвостик.

Позже выяснилось, что россиянка воспитывает сына и дочь. Соседи отметили, что девочка регулярно подвергается нападкам со стороны матери.

Как пишет издание Baza в Telegram, жительница Краснодара не считает себя виноватой. По ее версии, она «на эмоциях» отчитывала дочь за неопрятный вид и просто поправила ей волосы. Женщина воспитывает детей одна, с мужем она развелась.

Сотрудники полиции после появления видео с избиением девочки организовали проверку.

28 марта сообщалось, что в городе Уржум Кировской области женщина избила двухлетнего сына и выгнала его из дома раздетым среди ночи.