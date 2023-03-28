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18:44, 28 марта 2023Россия

Россиянка избила двухлетнего сына и выгнала его из дома без одежды

В Кировской области женщина избила двухлетнего сына и выгнала его из дома без одежды

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В городе Уржум Кировской области женщина избила малолетнего ребенка и выгнала его из дома раздетым среди ночи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Уржумскому району в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 28 марта. Местный житель пришел домой ночью и обнаружил на крыльце своего двухлетнего сына без одежды. Мужчина вызвал скорую помощь и вместе с врачами поехал в больницу, чтобы сопроводить ребенка. По данным ведомства, мать мальчика в это время находилась в доме.

«Выяснилось, что пока мужчины не было дома, его супруга 1988 года рождения побила своего сына и выставила за дверь на улицу», — рассказали в пресс-службе. Ребенка госпитализировали со следами побоев и общим переохлаждением.

Семья не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и не состояла на профилактических учетах. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери мальчика.

Ранее сообщалось, что безработная 20-летняя жительница Дальнегорска Приморского края жестоко избила полугодовалую дочь. Россиянка стоит на учете у нарколога и психиатра.

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Варвара Родикова
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