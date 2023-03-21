Безработная россиянка жестоко избила полугодовалую дочь

РЕН ТВ: безработная 20-летняя жительница Приморья жестоко избила полугодовалую дочь

Безработная 20-летняя жительница Дальнегорска Приморского края жестоко избила полугодовалую дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все произошло 16 марта. Ребенку потребовалась срочная госпитализация. У девочки диагностировали травму плеча, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

Позже выяснилось, что напавшая на ребенка россиянка нигде не работает, а в прошлом была судима. Она стоит на учете у психиатра и нарколога из-за злоупотребления алкоголем, разъяснил собеседник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

21 февраля сообщалось, что жительница Красноярска избивала свою шестилетнюю дочь и заставляла стоять на коленях на соли. Региональные следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Сейчас мать находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Пострадавшую девочку отправили в «Краевой центр семьи и детей».