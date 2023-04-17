«РВ»: переданному ВСУ немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню еще до боев на Украине

Переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкий танк Leopard 2A4 лишился башни в ходе подготовки в Польше. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Сообщается, что немецкая машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма. Таким образом, танк пришел в негодность еще до начала боев на Украине.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал недавние сообщения о том, что полученные Украиной танки Leopard вышли из строя, не успев столкнуться в бою с армией России. Эксперт заявил, что Запад передает Украине не лучшее оружие, так как в первую очередь стремится избавиться от устаревшей техники. «Либо же оружие, которое находилось в ремонте, то есть его подлатали, подмарафетили и отправляют на Украину», — заявил он.

До этого Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на анонимный источник из офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что полученные республикой от партнеров танки Leopard вышли из строя при первой обкатке.