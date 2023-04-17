Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:54, 17 апреля 2023Бывший СССР

Немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню еще до боев на Украине

«РВ»: переданному ВСУ немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню еще до боев на Украине

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкий танк Leopard 2A4 лишился башни в ходе подготовки в Польше. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Сообщается, что немецкая машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма. Таким образом, танк пришел в негодность еще до начала боев на Украине.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал недавние сообщения о том, что полученные Украиной танки Leopard вышли из строя, не успев столкнуться в бою с армией России. Эксперт заявил, что Запад передает Украине не лучшее оружие, так как в первую очередь стремится избавиться от устаревшей техники. «Либо же оружие, которое находилось в ремонте, то есть его подлатали, подмарафетили и отправляют на Украину», — заявил он.

До этого Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на анонимный источник из офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что полученные республикой от партнеров танки Leopard вышли из строя при первой обкатке.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
США потратят 20 миллионов на усиление контроля за использованием Киевом помощи
37-летняя Ольга Бузова раскрыла свое меню во время диеты
США поблагодарили Россию за консульский доступ к арестованному журналисту WSJ
Российская артиллерия остановила попытку наступления ВСУ под Угледаром
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок
Суданский спецназ обстрелял бронированную машину посольства США
Российский танк выдержал попадание дрона-камикадзе ВСУ с гранатой
Немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню еще до боев на Украине
Раскрыта мошенническая схема с использованием маткапитала при покупке жилища
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.