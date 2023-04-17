Военный эксперт объяснил фиаско танков Leopard на Украине

Военный эксперт Баранец: фиаско танков Leopard вызвано низким качеством переданного оружия

Причиной того, что Украина столкнулась с проблемами при освоении танков Leopard, является низкое качество поставок, которые Киев получает от Запада. Так в беседе с «ПолитЭкспертом» военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал недавние сообщения о том, что полученные Украиной танки Leopard вышли из строя, не успев столкнуться в бою с Вооруженными силами России.

Эксперт заявил, что Запад передает Украине не лучшее оружие, так как в первую очередь стремится избавиться от устаревшей техники и вооружений. «Оружие передается без надежной проверки, из запасняков: оно стояло на складах по несколько лет и не проверялось. Либо же оружие, которое находилось в ремонте, то есть его подлатали, подмарафетили и отправляют на Украину», — заявил он.

Собеседник издания добавил, что западные партнеры Киева нередко передают республике оружие, которое «не соответствует требованиям современной войны».

Комментарий эксперта последовал за публикацией Telegram-канала «Резидент»: авторы канала со ссылкой на анонимный источник из Офиса президента Украины заявили, что полученные республикой от партнеров танки вышли из строя. По данным инсайдера, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы доложил Зеленскому, что пригодность техники, которая поставляется с Запада, падает.