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17:26, 17 апреля 2023Среда обитания

Российским льготникам предложили выдавать деньги вместо земель

В Совете Федерации предложили льготникам выдавать деньги вместо земельных участков

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Льготным категориям граждан в России предложили выдавать денежные компенсации вместо земельных участков. С такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, пишет ТАСС.

По словам парламентария, с дальнейшим пользованием этой землей у россиян часто возникают проблемы, так как законодательство в этой сфере в регионах работает по-разному. Например, у многодетной семьи может не хватить денег, чтобы освоить этот участок — поставить там забор, провести электричество, воду и построить дом. В таких случаях, как считает Двойных, полезнее выдать льготникам эквивалентную стоимости земли сумму — около 250-300 тысяч рублей.

«Такая модель федерального законодательства влечет необходимость детальной проработки на уровне регионов. Это не только требует принятия специальных законов в субъектах РФ, но и наличия квалифицированных кадров, в том числе и на муниципальном уровне», — добавил парламентарий.

Ранее пенсионеров, которые сдают жилье в аренду и получают от этого ежемесячно больше прожиточного минимума, предупредили о риске лишиться социальной доплаты к пенсии. Юрист добавила, что пенсионеры-арендодатели также могут лишиться субсидии на оплату услуг ЖКХ, так как доход от сдачи жилья учитывается при определении имущественного положения гражданина.

Нина Ташевская
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