Одну категорию пенсионеров предупредили о риске лишиться доплаты к пенсии

Юрист Родионова: пенсионеры-арендодатели могут лишиться социальной доплаты к пенсии

Пенсионеры в России, которые официально сдают жилье в аренду, могут лишиться социальной доплаты к пенсии. О возможных рисках эту категорию граждан предупредила руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова, пишет РИА Новости.

Речь идет о случаях, когда ежемесячный доход превышает уровень прожиточного минимума в регионе. Юрист добавила, что пенсионеры-арендодатели также могут лишиться субсидии на оплату услуг ЖКХ, так как доход от сдачи жилья учитывается при определении имущественного положения гражданина.

Однако такие россияне сохраняют за собой статус неработающих и имеют право на индексацию пенсии и региональные льготы — например, на проезд в общественном транспорте, налоговые льготы и компенсацию за лечение в санаториях --, уточнила Родионова.

Кроме того, пенсионер должен ежегодно платить 13 процентов от дохода со сдачи квартиры в аренду. В этом случае россияне имеют право на получение налогового вычета, подчеркнула эксперт. При этом пенсионеры не платят налог на имущество при предоставлении помещения в аренду, но эта льгота распространяется только на один объект — если в собственности две квартиры, то за одну из них придется заплатить налог. По словам Родионовой, гражданин сам может выбрать, за какую недвижимость отдать часть средств — для этого нужно подать заявление в налоговую.

«Если он такое заявление не подаст, то объект для налоговой льготы ФНС выберет самостоятельно — по умолчанию льготу дают на самый дорогостоящий объект недвижимости одного вида», — добавила юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова.

Ранее россиянам рассказали, в каких городах выгоднее всего покупать квартиры под сдачу в аренду. Лидером рейтинга оказалась Махачкала: доходность от сдачи однокомнатных первичных квартир там достигает 12 процентов, а двухкомнатных — 10 процентов. Второе место занимает Магнитогорск — здесь доходность при сдаче таких объектов доходит до 7 и 7,5 процента соответственно. Тройку лидеров замкнул Грозный с доходностью 7 и 6 процентов.

