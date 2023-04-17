Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» рассказала о последствиях оздоровления

Актриса Наташа Лионн назвала решение бросить курить худшим в ее жизни

Американская актриса и сценаристка Наташа Лионн призналась, что отказ от сигарет дался ей нелегко. В интервью изданию People она рассказала о последствиях, которые почувствовала, начав процесс оздоровления.

Звезда сериалов «Оранжевый — хит сезона» и «Покерфейс» в шутку назвала решение бросить курить худшим в ее жизни. «Это был кошмар», — сказала артистка. Она призналась, что до сих пор надеется на изобретение технологии, которая позволила бы ей курить без вреда для здоровья. Тем не менее 44-летняя Лионн уверена, что она поступила правильно: несмотря на трудности, она сознательно выбрала жизнь вместо пагубной привычки. По ее мнению, это единственный способ как можно дольше сниматься в кино и писать сценарии.

Кроме того, Лионн заметила, что после отказа от курения ее характер стал мягче. В качестве примера она рассказала о последнем отпуске, проведенном с коллегами по проекту «Оранжевый — хит сезона» Самирой Уайли и Дэшой Поланко. «Когда я смотрела на Самиру, мне хотелось плакать, потому что так сильно ее люблю после многих лет знакомства. Я замечаю, что я становлюсь немного мягкотелой с возрастом», — добавила Лионн.

Ранее врач-нарколог Даниил Петров рассказал об опасности передозировки от электронных сигарет. По его словам, никотин, который входит в состав жидкостей для вейпов, при передозировке может вызвать тошноту, рвоту, тахикардию и другие опасные симптомы.