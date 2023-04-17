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07:38, 17 апреля 2023Россия

В России предложили лишать свободы за надругательство над паспортом

В ЛДПР предложили ввести уголовное наказание за надругательством над паспортом России

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В ЛДПР предложили ввести уголовное наказание вплоть до лишения свободы за надругательство над паспортом России. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают расширить действие статьи уголовного кодекса о надругательстве над государственными символами, добавив в их список паспорт. В случае принятия поправок, нарушителей будут наказывать «ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении агентства, подчеркивается, что с 24 февраля стало появляться все больше новостей о россиянах, сжигающих на камеру свои паспорта. При этом, согласно действующему законодательству, умышленная порча паспорта попадает под административную статью, наказание по которой предусматривает штраф от 100 до 300 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Максимальный срок наказания для нарушителей составит до семи лет заключения.

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Константин Лысяков
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