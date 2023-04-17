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16:25, 17 апреля 2023Среда обитания

В ЦБ назвали приоритетные города для строительства жилья

Глава ЦБ Набиуллина назвала небольшие города приоритетными для строительства жилья
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Легки / Globallookpress.com

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала небольшие города приоритетными для развития жилищного строительства. Ее слова передает ТАСС.

Глава ЦБ заявила, что ипотечные кризисы могут существенно повлиять на экономику страны, поэтому в регуляторе решили контролировать рост ипотечного кредитования и обеспечить сбалансированный рост.

«На наш взгляд, программа льготной ипотеки, после того как будет завершена безадресно, должна остаться только адресной. На наш взгляд, нужно сделать приоритетом развитие жилищного строительства в небольших городах, там, где застой рынка», — заявила Набиуллина.

Ранее кредиты на жилье с кешбэком и с экстремально низкой ставкой (около нуля процентов годовых) назвали в ЦБ нехорошей тенденцией на рынке. Тогда Набиуллина заявила, что Банк России уже принимает меры для регулирования ипотеки, но, вероятно, придется принять более радикальные меры.

Нина Ташевская
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