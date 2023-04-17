В ЦБ назвали приоритетные города для строительства жилья

Глава ЦБ Набиуллина назвала небольшие города приоритетными для строительства жилья

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала небольшие города приоритетными для развития жилищного строительства. Ее слова передает ТАСС.

Глава ЦБ заявила, что ипотечные кризисы могут существенно повлиять на экономику страны, поэтому в регуляторе решили контролировать рост ипотечного кредитования и обеспечить сбалансированный рост.

«На наш взгляд, программа льготной ипотеки, после того как будет завершена безадресно, должна остаться только адресной. На наш взгляд, нужно сделать приоритетом развитие жилищного строительства в небольших городах, там, где застой рынка», — заявила Набиуллина.

Ранее кредиты на жилье с кешбэком и с экстремально низкой ставкой (около нуля процентов годовых) назвали в ЦБ нехорошей тенденцией на рынке. Тогда Набиуллина заявила, что Банк России уже принимает меры для регулирования ипотеки, но, вероятно, придется принять более радикальные меры.