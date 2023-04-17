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10:21, 17 апреля 2023Среда обитания

Москвичи проявили рекордный интерес к одному виду недвижимости

«Ведомости»: в Москве побит исторический рекорд по сделкам с офисной недвижимостью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В первом квартале 2023 года москвичи проявили рекордный за 15 лет интерес к офисной недвижимости — за три месяца были куплены и арендованы 446 тысяч квадратных метров этого вида объектов. Такие данные приводят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, с января по март 2022 года в Москве совершили сделки с 329,36 тысячи квадратных метров офисов — на 35 процентов меньше. Подобную динамику отмечают и другие участники рынка.

Специалисты объясняют ситуацию несколькими факторами. Директор по аналитике и маркетинговым концепциям ГК «Пионер» Евгений Межевкин подчеркнул, что активность в офисном сегменте начала расти еще в конце 2022-го, но завершить сделки удалось только после длительных переговоров. Заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская добавила, что на рынке не хватает качественных площадей — новые проекты появляются довольно медленно, а ликвидные варианты разбирают быстро. Все эти факторы, по словам экспертов, влияют и на скорость принятия решений по аренде или покупке помещений компаниями.

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Лидерами по спросу на строящиеся офисные здания в Stone Hedge назвали государственные структуры, IT-компании и промышленный сектор (металлургические и горнодобывающие компании). По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, около 90 процентов сделок в сегменте были заключены с российскими компаниями. Однако постепенно выходят на рынок и представители дружественных стран, уточнила специалистка. Так, китайская компания Chery недавно сняла 4433 квадратных метра в бизнес-центре «Метрополис».

Ранее сообщалось, что в башнях «Москва-Сити» стали реже покупать и арендовать офисы — объем сделок в 2022 году снизился и достиг показателей 2015-го. По данным компании Nikoliers, доля свободных помещений на конец 2022 года достигла 5,2 процента, увеличившись за год на 2,7 процентного пункта.

Нина Ташевская
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