Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» вернулся в больницу

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер навестил спасший его жизнь медперсонал

Попавший под снегоуборочную машину и переломавший 30 костей голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер вернулся в больницу, чтобы навестить медперсонал, который спас ему жизнь. Об этом сообщает Deadline.

Актер, исполнивший роль Соколиного Глаза, поделился в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) серией фотографий с медицинским персоналом Renown Regional Medical Center в Рино, штат Невада.

«Я должен снова посетить удивительную группу людей, которые спасли мне жизнь», — подписал он кадры, на которых позирует вместе с медицинскими работниками.

Ранее Реннер поделился новыми подробностями аварии. «Снегоуборочная машина не задела мои позвонки, мой мозг не распух, однако у меня выпал глаз. Это странно. Но мне очень повезло, что ни один из органов не пострадал», — поделился звезда «Мстителей».