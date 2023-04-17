Названы самые популярные бренды смартфонов в России

«М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi лидировали по продажам в первом квартале 2023 года

Xiaomi оказался самым популярным брендом смартфонов в России в первом квартале 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе группы «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По информации аналитиков компании, Xiaomi лидировала на российском рынке смартфонов по продажам в штуках. В 2022 году китайская фирма была на втором месте по этому показателю. На второй строчке в этот раз оказалась Realme, а на третьей — Samsung. Apple и Tecno заняли четвертое и пятое места соответственно.

Представители ретейлера также назвали китайские смартфоны самыми востребованными на российском рынке, их доля в штуках составила 70 процентов — годом ранее бренды из Поднебесной занимали половину рынка. Средний чек при покупке смартфона в январе-марте составил 22 тысячи рублей, что на 23 процента меньше по сравнению с прошлым годом. Объем рынка составил 145 миллиардов рублей.

В материале уточняется, что спрос перераспределился в сторону смартфонов стоимостью от 5 до 20 тысяч рублей, их доля за год в денежном выражении выросла с 25 до 35 процентов. Продажи флагманских смартфонов, оцененных выше 50 тысяч рублей, заняли 40 процентов от объема рынка.

В российской компании отметили восстановление спроса на смартфоны по итогам первых трех месяцев года. «Позитивному тренду в наших сетях способствует стабильная ситуация с ассортиментом, его вариативность и выход новинок, привлекательный уровень цен, интерес к программам рассрочки и повышенная активность в период весенних праздников», — подчеркнул руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.

Ранее аналитики Counterpoint Research заявили, что Samsung лидировала на глобальном рынке смартфонов в феврале, обогнав Apple. В топ самых популярных брендов смартфонов также попали Xiaomi, Oppo и Vivo.