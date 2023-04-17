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11:10, 17 апреля 2023Среда обитания

Раскрыто влияние забора на стоимость страховки дачи

Эксперт по страхованию Тырин: наличие забора на даче может повлиять на стоимость полиса

Фото: Mitchell Luo / Unsplash

При составлении индивидуальной программы страхования дачи наличие забора, окружающего участок, может повлиять на стоимость полиса. Об этом предупредил россиян директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин, пишет РИА Новости.

«Надежность забора в таком случае будет оцениваться по материалу, из которого он сделан (предпочтительнее кирпич и металлоконструкции), высоте, замкнутости периметра, а также наличию сигнализации», — пояснил эксперт.

Управляющий продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Зингаревич отметил, что от материала забора зависит только страховая премия (сумма, которую платит клиент), касающаяся непосредственно забора — так, тариф на страхование деревянного забора выше, чем, например, каменного, кирпичного или металлического.

При этом в массовых страховых продуктах, которые не требуют индивидуального андеррайтинга, наличие и материал забора не повлияют на стоимость полиса. Однако есть условия, при которых в страховании дачи могут отказать, предостерег Зингаревич.

«Если дом стоит в чистом поле, отсутствует и ограждение участка, и ограждение общей территории населенного пункта (СНТ, коттеджного поселка и тому подобного), то это может стать одной из причин отказа в страховании объекта», — рассказал эксперт.

Ранее россияне рассказали о способах защиты своих дач от преступников. Около 27 процентов россиян предпочитают устанавливать для этого систему видеонаблюдения и сигнализацию. При этом 15 процентов участников опроса рассказали, что поставили на дачах сигнализацию, а девять процентов респондентов повесили объявление о том, что на участке находится злая собака.

Нина Ташевская
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