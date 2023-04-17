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16:03, 17 апреля 2023Силовые структуры

Российский суд рассмотрит первое дело о присвоении средств криптовалютной биржи

Новосибирский суд рассмотрит первое в России дело о присвоении криптовалюты

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Фигурантом первого уголовного дела в России о присвоении криптовалюты стал 43-летний системный администратор криптобиржи Алексей Иванов. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда Новосибирска.

Россиянина обвиняют в преступлении по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2018 году Иванов, работая на сингапурскую криптобиржу, использовал доступ к онлайн-платформе и заблокировал доступ собственника и пользователей к ней. После этого мужчина похитил цифровую валюту эквивалентную более трем миллиардам рублей.

Ранее сообщалось, что воры украли из квартиры на севере Москвы флешку с криптовалютой на 460 тысяч долларов.

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Илона Палей
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